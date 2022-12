L'Atalanta non ha nulla da temere circa l’inchiesta plusvalenze, la cui riapertura è stata richiesta dal Procuratore Federale dopo aver esaminato i documenti e gli atti istruttori dell’indagine penale 'Prisma' che coinvolge la Juve. Ad assicurarlo è Antonio Percassi, presidente del club bergamasco: "L'Atalanta è tranquillissima - le sue parole rilasciate durante un'intervista a L'Eco di Bergamo -. Siamo a disposizione delle autorità, ho piena fiducia nella giustizia. La verità verrà a galla. Non posso aggiungere altro. I bilanci parlano per l’Atalanta".