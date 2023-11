Mentre si attende di capire se farà parte della comitiva della Nazionale tedesca Under 17 che fra una settimana comincerà il mondiale di categoria in Indonesia, Assan Ouédraogo, talento classe 2006 dello Schalke 04, è entrato vorticosamente nelle voci di mercato. Il portale tedesco Fussballtransfers.com rilancia in tal senso il nome dell'Inter, che avrebbe allacciato i primi contatti con il club di Gelsenkirchen, notizia che però non trova conferme da nessuna delle parti in causa. Anche il Milan potrebbe fare una mossa nei prossimi giorni.

Un'eventuale asta, secondo il sito specializzato Schalketotal.de, sarebbe benedetta dallo Schalke, che in questo modo può puntare a ottenere qualcosa in più rispetto al prezzo di sette milioni fissato per il cartellino del ragazzo.