Tutto come da copione allo Stadio Olimpico di Helsinki, dove il Real Madrid di Carlo Ancelotti si è laureato supercampione d'Europa battendo 2-0 senza particolari problemi l'Eintracht Francoforte, privo del promesso sposo juventino Filip Kostic, grazie a una rete per tempo di David Alaba e Karim Benzema, che ha rinnovato la sua candidatura fortissima per il Pallone d'Oro. I blancos, dunque, conquistano il quarto trofeo nel 2022 aggiuendolo alla loro vastissima bacheca che, da stasera, ospita cinque Supercoppe europee, al pari di Milan e Barcellona, prime nel palmares della competizione.