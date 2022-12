“Si può fare San Siro anche senza Inter e Milan". Questo il parere del producer musicale Claudio Trotta, fondatore di Barley Arts, per il quale lo stadio può rimanere in piedi senza per forza pensare ad un impiego prettamente sportivo: "C’è stata una lettera con incontro tra sindaco e sponsor. e concerti pronti a sostenere la ristrutturazione e il mantenimento dell’impianto. È un bene pubblico. Perché lo stadio di San Siro deve essere destinato solo al calcio? Perché demolire uno stadio per i conti delle due società?”.