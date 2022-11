Lo stadio di San Siro non verrà demolito. Questa è la granitica certezza del portavoce del Comitato Sì Meazza Luigi Corbani, che in una nota elenca i tre motivi che, anche in caso di via libera del Comune al progetto di Milan e Inter per la realizzazione di un nuovo stadio nell’area di San Siro, impediranno di radere al suolo l'attuale stadio . Il primo motivo citato da Corbani riguarda il fatto che "lo stadio di Milano è un bene tutelato: oltre alle decisioni del ministero dei Beni e delle Attività culturali, preannunciate dal sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, comunque nel 2025 scatta la tutela per i settant’anni del secondo anello, parte integrante del primo e del terzo anello".

Il secondo motivo è legato agli equilibri politici della giunta di Beppe Sala: "Non esiste più la maggioranza in Consiglio comunale a sostegno della demolizione del Meazza, a meno che il sindaco voglia appoggiarsi sulla Lega di Matteo Salvini". Dulcis in fundo, la presenza di società che si sono fatte avanti per la gestione del Meazza, senza demolirlo; il riferimento è ad Asm Global, la società che il promoter musicale e membro del Comitato Sì Meazza Claudio Trotta ha portato a Palazzo Marino per un incontro preliminare con Sala sul futuro dell’attuale stadio. Il gruppo sarebbe pronto a studiare un progetto per utilizzare San Siro anche nel caso in cui Milan e Inter realizzassero il nuovo impianto nell’area limitrofa.