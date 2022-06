Non solo Filip Stankovic: il Volendam potrebbe confermare anche Gaetano Oristanio, l'altro ragazzo del vivaio dell'Inter giunto l'anno scorso nel club olandese col qualeh ha conquistato la promozione in Eredivisie. Secondo Voetbal International, il tecnico Wim Jonk ha confermato che ci sono buone possibilità che arrivi la conferma del giocatore cilentano anche per la prossima stagione. Il 19enne ha segnato sette gol in 35 partite nell'ultimo campionato.