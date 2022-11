Finisce nella polvere la Champions League dell'Atletico Madrid di Diego Simeone: i Colchoneros chiudono con una nuova sconfitta in casa del Porto che significa eliminazione totale dal palcoscenico europeo per i biancorossi madrileni. Dopo pochi minuti, è Mehdi Taremi ad indirizzare il match, al minuto 26 i Dragoes raddoppiano con Stephen Eustaquio e staccano il pass per gli ottavi da primi classificati, quindi potenziali avversari dell'Inter nel sorteggio di lunedì 7 novembre. L'autogol di Ivan Marcano nel recupero non fa male alla squadra di Sergio Conceiçao, ex compagno di Simeone alla Lazio: finisce 2-1.