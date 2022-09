Esordio di Champions League amarissimo per il Chelsea di Tuchel. La Dinamo Zagabria festeggia con il centro del talentuoso Orsic, lesto a sfruttare la prateria lasciata dai Blues al 13' del primo tempo: campo aperto e freddezza a tu per tu con Kepa. I londinesi lottano ma sono troppo fumosi, così incappano in una clamorosa sconfitta che potrebbe ridisegnare sin da subito gli equilibri del gruppo E, con Salisburgo e Milan.