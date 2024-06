Senza Lionel Messi infortunato e con la qualificazione ai quarti di finale di Copa America già in tasca, Lionel Scaloni deve ripensare all'Argentina che affronterà il Perù nella notte italiana di domenica. Le modifiche alla formazione tipo verranno apportate, con ogni probabilità, in tutti i settori del campo, soprattutto in attacco, dove troveranno spazio Angel Di Maria, Lautaro Martinez, reduce da due gol con Canada e Cile, e uno tra Valentin Carboni e Alejandro Garnacho. Lo riporta Tyc Sports.

PROBABILE ARGENTINA: Emiliano Martínez; Montiel, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes/Lo Celso, Palacios; Di María, Lautaro Martínez, Garnacho/Valentín Carboni.