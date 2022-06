Se si farà o meno il nuovo San Siro dipende anche dalle elezioni comunali previste il 12 giugno a Sesto San Giovanni. Si legge su Tuttosport che il progetto nell'hinterland, come quello a Milano, "deve fare i conti con i comitati per il No che temono anche per il parco di 24 ettari confinante con l’area interessata. Ma c’è un ostacolo in più per il Milan: il voto di domenica. Il 12 giugno si elegge il nuovo primo cittadino nel Comune individuato dal Milan per crescere ancora e lì si capirà se il sogno di RedBird potrà andare avanti oppure no".