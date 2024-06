Il ritorno di Robin Gosens in Italia non sembra ancora così imminente. Nei giorni scorsi il nome dell'ex interista è stato accostato ad alcune squadre di Serie A, in particolare al Bologna del suo vecchio ds Sartori, ora passato dall'Atalanta ai felsinei. Secondo Tuttosport, però, l'Union Berlino non sembra così propenso a cedere il laterale in prestito con diritto di riscatto.