Trequarti ma non solo. La dirigenza di Viale della Liberazione tiene sott'occhio tutti i reparti e sebbene al momento la porta sembra quello meno sofferente, Ausilio and co stanno iniziando a muoversi anche per arricchire la zona di campo più arretrata. "Non è un mistero che l'Inter osservi da lontano l'evolversi della situazione di Gigio Donnarumma, in scadenza nel 2026 col Psg" si legge su Tuttosport che a proposito dell'estremo difensore ex Milan e oggi al PSG poi fa chiarezza.

Attualmente tra l'Inter e Gigio non c'è nulla di concreto, "anche perché a Milano con Sommer e Martinez sono coperti pure per la prossima stagione - per l'appunto -. Però se Gigio non dovesse rinnovare con i francesi - ma la sua intenzione sembra comunque quella, anche se dovrà ridiscutere al ribasso il suo ingaggio da 10 milioni più bonus - allora chissà" scrive il quotidiano torinese nell'edizione odierna che sottolinea le parole di Donnarumma a margine del match di giovedì scorso contro la Germania a San Siro, quando Gigio ha ricordato che "a Milano ha il cuore" (LEGGI QUI).

Nel post gara di Italia-Germania, l'ex Milan ha espresso parole al miele sulla città meneghina e su San Siro, facendo drizzare le orecchie di tanti interisti, ma poi, in mista ha anche un po' frenato gli animi: "Un ritorno in futuro a San Siro? Certe situazioni poi si vedranno... (LEGGI QUI l'intervista completa)".

