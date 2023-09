Un altro Cruz è pronto a sbarcare in Serie A. Si tratta di Juan Manuel Cruz, attaccante argentino figlio del Jardinero Julio, ex attaccante dell'Inter: il figlio d'arte argentino, come raccolto da TMW, è atteso domani a Verona per sostenere le visite mediche con il club gialloblu e dare il via alla sua nuova avventura in Italia.