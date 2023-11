Il magazine Sport Bild elegge i dieci migliori colpi di mercato in Europa di questa prima parte di stagione. Solo un nome viene citato per la Serie A italiana, quello del portiere dell'Inter Yann Sommer: "Ha mantenuto la porta inviolata dieci volte nelle prime 16 partite con l'Inter, capolista del campionato italiano, e ha subito solo sei gol in campionato: nessun portiere in Europa è più sicuro. Ha fatto dimenticare in fretta André Onana ed è già riuscito a fare un numero di clean sheet superiore a quello ottenuto in 25 partite col Bayern Monaco".