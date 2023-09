Simone Inzaghi riabbraccerà ad Appiano solo domani i sudamericani (Lautaro, Sanchez e Cuadrado). Il tecnico nerazzurro continua a preparare il derby di Milano in programma sabato pomeriggio a San Siro, ma resta in attesa di capire quali sono le reali condizioni di tutti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Frattesi ha lanciato un messaggio dopo la doppietta contro l'Ucraina e si candida per una maglia da titolare contro il Milan: c'è però da battere la concorrenza di Mkhitaryan, partito sempre titolare fin qui e rimasto ad Appiano durante la sosta nazionali.