Approfittando della pausa per il Mondiale, Milan Skrinair si gode le vacanze in quel di Qatar, lasciando i tifosi nerazzuri col fiato sospeso sul discorso rinnovo. A fare il punto della situazione sono i colleghi di Sportmediaset che durante il tg di questo pomeriggio parlano di univocità di intenti di entrambe le parti.

Tra l'Inter e lo slovacco c'è una base d’accordo sui 6 milioni, si lavora per trovare la quadra legata a bonus e premi. Il PSG, come noto il più grande interessato al centrale di Inzaghi, al momento defilato, offriva all'ex Samp 9 milioni compresi i bonus. Una cifra che il classe '95 sa di non poter raggiungere in quel di Milano e alla quale non aspira neppure particolarmente, alzando però l'asticella delle richiesta per la parte 'mobile' dell'ingaggio, ovvero i premi. Situazione che al momento SM definisce spigolosa vista la fermezza del club di Viale della Liberazione, ma chiosa sicura: "La fumata bianca arriverà sicuramente". Una stretta di mano che potrebbe arrivare a 6,5 mln.