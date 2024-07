Tempo di mercato e di aggiornamenti anche in casa Inter. Stamane Sportmediaset fa il punto della situazione, evidenziando le candidature al ruolo di nuovo difensore. Posto che dal futuro di Stefan de Vrij dipenderà l'eventuale tentativo per Kim Min-jae del Bayern Monaco e Jakub Kiwior dell'Arsenal (due operazioni da fare inizialmente in prestito), oggi i due favoriti per il ruolo di braccetto sinistro sono Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez, entrambi svincolati. Lo spagnolo è inseguito anche dal Napoli, l'ex Torino sarebbe utile anche come esterno sinistro.

La priorità resta, però, la punta. Marko Arnautovic potrebbe restare ma come quinta soluzione. L'obiettivo Albert Gudmindsson è sempre vivo ma di difficile realizzazione, per il pezzo e la concorrenza che rischia di trasformare la trattativa in un'asta al rialzo che conviene solo al Genoa. Non si esclude l'ipotesi di tenere in rosa Valentin Carboni, rinunciando al tesoretto che potrebbe portare in caso di cessione.