Buone notizie provenienti da Appiano Gentile: come sottolineato da Sportmediaset, Simone Inzaghi al suo ritorno nel capoluogo meneghino dalla trasferta di Praga può sorridere in vista di Lecce. Tornati tutti alla Pinetina, i nerazzurri riaccolgono in gruppo Joaquin Correa, escluso dalla lista UEFA, oltre che reduce da un lieve problema fisico che lo aveva mandato ai box nei giorni scorsi.

L'attaccante argentino, come vi raccontavamo qui, si è allenato con i compagni già nella giornata di oggi e verrà regolarmente convocato per la sfida con il Lecce di domenica. Ma non solo. A portare buone nuove sono anche Acerbi e Bisseck. Il difensore tedesco ha fatto grandi progressi al punto che potrebbe tornare ad allenarsi con i compagni già nella giornata di domani.

