Arrivano buone notizie per Simone Inzaghi dall'allenamento odierno andato in scena alla Pinetina, all'indomani della vittoria in Champions League di Praga. Come anticipato da Sky Sport, Yann Bisseck ha svolto un lavoro personalizzato decisamente a buon ritmo, tanto che tra domani e sabato dovrebbe tornare in gruppo. Inoltre, secondo quanto appreso dalla redazione di FcInterNews, Joaquin Correa è recuperato e domenica sarà tra i convocati per Lecce-Inter. Servirà ancora un po' di pazienza, infine, per rivedere in campo Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu, che si sono allenati a parte.

