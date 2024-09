Il Milan è partito tutt'altro che bene. La dirigenza dei rossoneri non vuole ancora cambiare guida tecnica: la posizione di Fonseca sarà da valutare in base ai risultati delle prossime settimane: come riferito da Sky Sport infatti, sarà ovviamente fondamentale il trittico di gare composto da Venezia-Liverpool-Inter. Tre appuntamenti decisivi per fare un primo bilancio, a oggi fortemente negativo.