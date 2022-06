Curiosità dell'ultim'ora quella rivelata da Gianluca Di Marzio che, in collegamento con 'Calciomercato L'Originale', ha svelato la presenza di Romelu Lukaku in Italia. Se c'è qualcuno che parla di Big Rom in vacanze proprio nel capoluogo sardo, sulle quali è sulle tracce la redazione di Sky, c'è l'alta possibilità che l'ex attaccante dell'Inter possa fare nei prossimi giorni un blitz a Milano, città nella quale desidera fortemente far ritorno lasciando i Blues dopo la fuga dello scorso anno.