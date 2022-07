Come già spiegato, Milan Skriniar è formalmente fuori dal mercato, specie dopo aver ufficialmente detto addio all'oggetto del desiderio degli ultimi mesi, Gleison Bremer. Una permanenza, quella dello slovacco, che rimane ancorata a tanti 'se', uno su tutti quello legato all'offerta del PSG. Secondo Sky Sport infatti, in caso di offerta di 70 milioni da parte dei parigini, il difensore centrale ex Sampdoria potrebbe lasciare la Beneamata. L'obiettivo numero uno dei nerazzurri resta Nikola Milenkovic della Fiorentina, acquisto ancora una volta però obbligato al sì preliminare della proprietà. Dopo quanto svelato nella nostra esclusiva (LEGGI QUI), anche l'emittente televisiva parla di contatti riaperti tra la dirigenza di Viale della Liberazione e l'agente del serbo, Ramadani, con il quale l'Inter si è sentita già nella giornata di ieri. Per il difensore ex Partizan la Fiorentina chiede intorno ai 15-20 milioni, cifra che - ribadisce Sky - dovrà prima passare al vaglio di Zhang. Per completare l'organico, in caso di difficoltà per il giocatore gigliato, i nerazzurri potrebbero virare su un giovane o un profilo meno costoso.