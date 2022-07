Ancora un potenziale trasferimento dal calcio italiano al calcio del nuovo Continente. E ancora una volta riguarda un (ormai) ex Juventus, di cui si era però parlato seppur marginalmente anche in ottica Inter. Secondo le ultime notizie di Gianlucadimarzio.com all'approdo definitivo in MLS di Federico Bernardeschi manca solamente l'ok definitivo. Tra l'ex Fiorentina e il Toronto scorre sempre più feeling, e dopo la prima offerta dei giorni scorsi si prosegue con i contatti. Dopo Lorenzo Insigne e Domenico Criscito, il club canadese sarebbe pronto ad un terzo acquisto italiano, che arriverebbe come Deisgnated Player, ovvero uno dei tre giocatori che una società può tesserare che abbia un contratto più elevato di quanto consenta la Salary Cap.