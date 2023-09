Non ci sono ancora certezze assolute rispetto alla formazione iniziale dell'Inter contro la Real Sociedad. Secondo quanto riportato da Amazon Prime nel suo match preview, a giocare in regia sarà Henrikh Mkhitaryan, non Asllani. Due gli altri cambiamenti di formazione rispetto al derby. In entrambi i casi si tratta di esordi dal 1' in nerazzurro. Uno è quello di Pavard in difesa, l'altro di Frattesi a centrocampo.