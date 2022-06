Arturo Vidal è a perfetta conoscenza della stima che c'è nei suoi confronti da parte dell'ambiente del Boca Juniors. Stando a quanto riferisce Olé, alle orecchie del cileno, almeno secondo il racconto di una persona a lui vicina, sono arrivate anche le dichiarazioni di Sebastian Battaglia, tecnico xeneize, che lo ha definito 'un giocatore di livello che può farci fare il salto di qualità'. Dichiarazioni che hanno fatto eco a quelle rilasciate in precedenza dal vice presidente, Juan Roman Riquelme, che ha ammesso di sognare un approdo alla bombonera dell'ex Barcellona aggiungendo però che non l'ha mai contattato personalmente. Intanto, Re Arturo non ha ancora deciso cosa fare del suo futuro, quale sarà la prossima tappa della carriera dopo l'Inter. "Sta aspettando", ha riferito un suo amico ai colleghi argentini.