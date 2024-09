Nuova sosta per le Nazionali a ottobre con Luciano Spalletti che sarà chiamato a diramare nuove convocazioni per le sfide di Nations League contro Belgio e Israele. Come spiega La Stampa, l'idea del ct è quella di portare a Coverciano non più di 23-24 giocatori per non allargare troppo il gruppo e far sentire tutti coinvolti. Fra i giocatori sicuramente assenti ci saranno Nicolò Barella e Alex Meret e proprio in sostituzione del portiere del Napoli, per il quotidiano, potrebbe essere chiamato Michele Di Gregorio, autore di un ottimo avvio di stagione con la maglia della Juventus.

Lo scorso sabato lo stesso Spalletti era allo Stadium per seguire dal vivo lo 0-0 fra Juventus e Napoli, con Di Gregorio che è apprezzato e considerato adatto al gioco azzurro per quelle che sono le sue qualità. In corsa c'è anche Marco Carnesecchi dell'Atalanta, nonostante il non brillantissimo momento di forma, ma ad oggi Di Gregorio sembra avanti nelle preferenze per andare a ricoprire il ruolo di terzo portiere alle spalle degli intoccabili Gigio Donnarumma e Guglielmo Vicario.