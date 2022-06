La Fiorentina sta già pensando al dopo Nikola Milenkovic, sul quale - come noto - l'Inter ha messo gli occhi da qualche settimana. Stando a quanto riportano i colleghi de La Nazione, il dt viola Nicolas Burdisso sta tenendo vivi i contatti da mesi con il connazionale Marcos Senesi, 25enne difensore centrale del Feyenoord, per studiare il possibile affondo. Il tutto, è evidente, resta legato a quanto succederà a Milano sul fronte Milan Skriniar, destinato a essere il giocatore sacrificato per mettere a posto il bilancio. Non appena in Viale della Liberazione arriverà l'assegno da 70 milioni di euro dal PSG o dal Chelsea, ecco che Rocco Commisso darebbe il via libera alla cessione del centrale serbo che, grazie al rinnovo, ha strappato un gentlemen agreement che gli permette di lasciare i gigliati accettando la corte di un club iscritto alla Champions.