La UEFA intende inasprire le regole del fair play finanziario già quest'estate, in primis per combattere la pratica delle plusvalenze gonfiate. Secondo l'Équipe, se i prezzi dei calciatori scambiati non dovessero corrispondere al loro reale valore di mercato, l’organo di controllo per club di Nyon non consentirà più la loro iscrizione a bilancio agli importi comunicati. La misura dovrebbe entrare in vigore per questa finestra di mercato, se il prossimo 28 giugno il Comitato esecutivo dovesse decidere in questo senso.

In ottica futura, inoltre, è previsto anche un focus sulle specificità che differenziano i vari mercati nazionali a livello europeo in fatto di tassazione e oneri sociali: l'obiettivo è rendere i meccanismi di controllo dei costi efficaci ed equi.