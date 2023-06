Chi raggiungerà la Croazia nella finale di Nations League? Stasera, a Enschede, l'altra semifinale che vedrà l'Italia affrontare la Spagna. Ancora qualche dubbio per Mancini: Immobile in vantaggio su Retegui, Toloi su Bonucci e Spinazzola su Dimarco. Out Bastoni, rimpiazzato da Buongiorno. In campo gli interisti Acerbi e Barella, panchina per Darmian.

PROBABILE ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Zaniolo, Immobile, Raspadori.