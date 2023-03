Finisce con il risultato di 2-2 il match Norvegia-Italia Under 20 valido per il Torneo 8 Nazioni. Azzurri che chiudono il primo tempo in inferiorità numerica per il rosso rimediato da Nasti, autore del gol dell'1-1 dopo la rete dei padroni di casa siglata su rigore da Nordas. Nella ripresa arriva il vantaggio azzurro siglato da Ndour, prima del 2-2 definitivo di Mvuka-Mugisha.