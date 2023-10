A Lille va in scena l'amichevole tra Francia e Scozia. 4-2-3-1 per Deschamps, che schiera il nerazzurro Pavard centrale destro al fianco di Konaté. Terzino destro Clauss, sul lato opposto Theo Hernandez. In mediana Tchouameni e Camavinga, trequarti tutta classe e fantasia composta da Dembelé, Griezmann e Mbappé, alle spalle del riferimento avanzato Giroud. Solo panchina, inizialmente, per Thuram.