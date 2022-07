Il countdown sta per concludersi: fra poche ore, i tifosi dell'Inter vedranno per la prima volta la nuova prima maglia ufficiale della squadra nerazzurra per la stagione 2022-2023. La divisa sarà svelata in occasione della prima uscita stagionale sul campo del Lugano e sarà indossata dagli uomini di Simone Inzaghi durante l'amichevole.