C'è anche Valentin Carboni , stella dell' Inter Primavera di Chivu e giovanissimo attaccante convocato in prima squadra più volte da mister Inzaghi, nella lista dei 60 migliori talenti nati nel 2005 redatta dal The Guardian .

"Figlio dell'ex nazionale argentino Ezequiel Carboni, che ha giocato tra gli altri per Red Bull Salisburgo e Catania. A seguito dei viaggi di questo padre, Valentín ha doppia nazionalità e ha giocato per squadre minorenni sia italiane che argentine prima di decidere di rappresentare il paese natale di suo padre dopo essere stato sorprendentemente convocato da Lionel Scaloni in una prima squadra preliminare nel marzo 2022 - si legge nella descrizione -. Trequartista alto, abile e con una tecnica impeccabile, ha un occhio per il gol, essendo particolarmente pericoloso in aria. Attualmente è protagonista della Primavera dell'Inter, dove gioca anche il fratello Franco, di due anni più grande. Ha rappresentato la squadra argentina Under 20 di Javier Mascherano al torneo di Tolone quest'anno a 17 anni".