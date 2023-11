In attesa della lista ufficiale dei convocati di Luciano Spalletti per il doppio spareggio con Nord Macedonia e Ucraina che vale l’Europeo, la Gazzetta dello Sport svela due nomi nuovi che indirettamente interessano anche l'Inter: trattasi di Buongiorno e Colpani. Per il gioiellino del Monza finito sotto la lente d'ingrandimento dei nerazzurri, si tratta di una "meritata promozione", come la definisce la Rosea, visto il bel campionato disputato fino a questo momento.