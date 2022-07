Non solo Skriniar, l'Inter è chiamata nelle prossime settimane a sistemare in uscita altri giocatori che, a differenza del difensore slovacco, sono fuori dal progetto tecnico nerazzurro.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, c'è chi verrà solo prestato e chi invece ceduto garantendo all'Inter un tesoretto importante per fare spazio a due arrivi in difesa con la cessione di Skriniar. Finora nelle casse nerazzurre sono entrati solo 7,5 milioni di euro, frutto delle cessioni di Gravillon e Di Gregorio a Reims e Monza.