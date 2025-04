Simone Inzaghi ha cambiato modo di comunicare. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'ultima conferenza stampa, quella pre Bayern, è l'ultima dimostrazione in tal senso: il tecnico dell'Inter non si limita più solo a incassare, ma risponde e ha capito che è giusto farlo.

"Una svolta non a caso arrivata dopo la vittoria della seconda stella, che certo ha cambiato lo status del tecnico in ogni direzione: la conferenza pre Bayern è stata senza precedenti per veemenza, ma non è stata certo il primo episodio di questa stagione in cui il tecnico ha voluto puntualizzare e ribattere - si legge sulla rosea -. Quel che si può aggiungere è il motivo di questo passo in avanti. Inzaghi ha capito, da uomo che conosce a fondo il suo spogliatoio e che da calciatore ha frequentato gruppi di lavoro vincenti, che la squadra - o almeno parte di essa - accusa alcuni input esterni, che in certe fasi non riesce completamente a isolarsi. E che quindi sarebbe stato apprezzato anche alzare il tiro mediaticamente, specie in una stagione così frenetica e dentro una corsa scudetto così serrata". E i risultati sono sotto gli occhi di tutti.