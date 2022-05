L'Inter è rientrata a tarda notte da Roma con la Coppa Italia vinta ieri sera all'Olimpico contro la Juventus . Tra i 120 minuti della partita, i festeggiamenti e il rientro a Milano, come riportato da La Gazzetta dello Sport, squadra e staff tecnico sono andati a dormire non prima delle 4 al Suning Training Centre di Appiano.

Zero allenamenti in programma oggi, domani mattina tutti i giocatori sarnno in campo per la prima e penultima seduta in vista della sfida col Cagliari di domenica sera. E spuntano retrosceni sulla festa nerazzurra dopo la vittoria contro la Juve.

Sull'aereo infatti i giocatori si sono scatenati con diversi cori, primo fra tutti "Chi non salta rossonero è". Tutti, a partire dalla dirigenza, credono ancora allo scudetto, nonostante il destino sia ancora in parte tutto nelle mani dei rossoneri.