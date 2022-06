Non sono i soldi chiesti dal Chelsea a dividere Lukaku dal ritorno all'Inter. Secondo quanto informa il The Athletic, infatti, un accordo sulla cifra per il prestito oneroso alla fine sarà trovata. A frenare la trattativa, oggi, è la volontà dei Blues di inserire nell'affare una contropartita tecnica (si è vociferato di De Vrij, Skriniar, Dumfries, Lautaro e Bastoni).