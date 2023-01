Partendo dalle italiane presenti in classifica, la Juventus occupa attualmente l’11esima posizione con ricavi - secondo i conti di Deloitte - per poco più di 400 milioni di euro (433 milioni nel 2020/21). I bianconeri sono stati superati da Tottenham e Arsenal, che ora occupano rispettivamente il nono e il decimo posto.

Calano anche i ricavi per l’Inter, che passa dai quasi 331 milioni della stagione 2020/21 ai 308 milioni della stagione 2021/22. I nerazzurri rimangono però stabili in classifica, occupando la 14esima posizione. Chiude il Milan, unico club italiano in crescita sia in termini di ricavi – quasi 265 milioni contro i 216 del 2020/21 – e anche in termini di posizione in classifica: dal 19° al 16° posto.

Rispetto all’analisi sulla stagione 2020/21, la Serie A perde ben quattro rappresentanti nella Football Money League. Si passa infatti da sette a tre club su un totale di 30 analizzati. In particolare, escono dalla graduatoria altre società italiane quali: Roma, Atalanta, Napoli e Lazio. Nella passata stagione erano tutte presenti tra la 24esima e la 30esima posizione.