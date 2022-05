Dopo 42 anni l' Eintracht Francoforte torna ad imporsi in Europa, battendo i Glasgow Rangers in finale di Europa League 5-4 dopo i calci di rigore. Fatale, al Ramon Sanchez-Pizjuan , l'errore dal dischetto dell'ex Juventus Aaron Ramsey, entrato proprio nel finale appositamente per il tiro dagli undici metri. La prima frazione è insipida: entrambe sanno che occorre qualcosa di più per sparigliare le carte sul tavolo. Così la ripresa si presenta maggiormente scoppiettante ed elettrica in termini di ritmo e occasioni. Aribo apre le danze dopo un goffo scivolone di Tuta che gli spalanca la porta; i tedeschi stentano a reagire subito perché intercettati dal nervosismo complice l'aggressività asfissiante degli scozzeri. Quando s'accende Kostic, ecco che viene posizionato il timbro del pari: cross efficiente a centro area (assist stagionale numero 14) per la spaccata vincente di Borré .

ANSIA E TENSIONE. L'Eintracht si scioglie, costruisce e recrimina per un contatto in area scozzese tra Goldson e Borré, che l'arbitro, con l'ausilio di un silent check del VAR, giudica nei confini della regolarità. Nel primo tempo supplementare si pensa a non prenderlo, il gioco è spezzettato fino a pochi passi dal fotofinish. Al 118' i Rangers vanno ad un ciuffo d'erba dal vantaggio: Kent calcia a botta sicura, Trapp si trasforma in muro chiudendogli lo specchio con un riflesso da urlo, sulla ribattuta Davis scocca il sinistro, ma Jakic toglie il pallone dal sette con la testa. Il rettilineo finale conduce entrambe ai calci di rigore. S'inizia bene su entrambi i lati, perché segnano, in successione, Tavernier, Lenz, Davis, Hrustic, Arfield e Kamada; fatale quanto decisivo l'errore di Ramsey, che consegna la coppa ai tedeschi. Il penalty della festa lo segna Borré, che fa scattare l'entusiasmo del popolo tedesco accorso in massa a Siviglia per vivere il sogno realizzato.