In casa Inter si lavora anche al prolungamento di Stefan de Vrij, ma anche qui si prospetta un percorso a ostacoli, in quanto emerge una distanza tra domanda e offerta. L'Inter propone due anni di contratto al difensore che è fermo sulla richiesta di un prolungamento triennale. Tra le due parti persiste una distanza che appare non colmabile nell'immediato. E per l'ex Lazio, riporta DAZN, suonano con una certa insistenza le sirene inglesi, con diversi club starebbero pensando all'olandese per l'estate. Si registra anche un sondaggio del Villarreal che avrebbe chiesto informazioni sul giocatore.