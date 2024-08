C'è una nuova disposizione per il campionato di Serie A. Come spiega oggi il Corriere della Sera, infatti, da questa stagione i calciatori non avranno i raccattapalle a consegnar loro i palloni una volta usciti dal campo.

I ragazzini ci saranno, ma metteranno i palloni nei coni di design attorno al campo. "Così eviteremo le perdite di tempo strategiche" ha spiegato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi.