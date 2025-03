L'analisi del Corriere della Sera parte da un primo assunto: tre punti di vantaggio sul Napoli, l’Inter non li aveva mai avuti. I nerazzurri ci sono arrivati con regolarità, gestione delle rotazioni, degli infortuni e domenica scorsa con un gol di Carlos Augusto, che giocherebbe titolare in 18 squadre se non 19 del nostro campionato. Nei primi mesi la squadra ha faticato a metabolizzare il confronto con l'Inter dell'anno scorso, ma hanno comunque il miglior attacco con 65 reti, 20 più del Napoli e una difesa da 27 (lo scorso anno erano 22 a questo punto).

L'altro punto di riferimento per l'Inter è la Champions League. Inzaghi, si legge, non ha mai dribblato le possibilità di Triplete, pur consapevole della forza del Bayern e dell'imponderabilità della Champions. Le sue non sono frasi di circostanza, l'Inter è una squadra in missione per due motivi: una rivincita di Istanbul e perché qualcuno è avanti con l'età e ha fretta.

Tornando al campionato, secondo il Corsera per vincere il campionato all'Inter potrebbero bastare 18-20 punti sui 27 disponibili, una media compatibile col claendario di aprile in cui ci sono anche due sfide col Bayern in Champions e due col Milan in Coppa Italia.