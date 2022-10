Il numero 392 del report settimanale dell'Osservatorio calcistico del CIES analizza 3.778 trasferimenti effettuati nelle ultime dieci stagioni dai 50 club sempre presenti nei cinque maggiori campionati europei in questo periodo. L'età media di reclutamento va da soli 22,87 anni per il Real Madrid fino a un massimo di 26,71 anni per il Chelsea. Si rimarca l'assenza di squadre inglesi o italiane tra i primi dieci club che hanno in media ingaggiato i giocatori più giovani. Al contrario, nella lista ci sono cinque squadre tedesche (Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Wolfsburg, Bayer Leverkusen e Bayern Monaco), tre squadre francesi (Nizza, LOSC Lille e Monaco), oltre a due spagnole (Real Madrid e Real Sociedad).