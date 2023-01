Il numero 404 del report settimanale dell'Osservatorio calcisico del CIES presenta sessanta giocatori i cui contratti scadranno il prossimo giugno con l'Impact Score più alto nella loro fascia d'età. Il francese Evan N'Dicka (Eintracht Francoforte) è in testa alla classifica tra i calciatori che non hanno ancora compiuto 23 anni, lo spagnolo Marco Asensio (Real Madrid) per quelli tra i 24 e i 26 anni, così come Adrien Rabiot (Juventus) per i giocatori tra i 27 e 30 anni di età.