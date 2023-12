La marcia in più della Juventus rispetto alla scorsa stagione si nota soprattutto negli scontri diretti con le big del campionato. Come riferisce oggi il Corriere dello Sport, i bianconeri sono tornati protagonisti e, in questa specifica graduatoria, sono secondi soltanto alla 'solita' Inter di Inzaghi.

Quest'anno la Juve ha fin qui raccolto 14 punti sui 18 disponibili con le grandi, pareggiando con Atalanta e Inter e vincendo con Lazio, Milan, Fiorentina e Napoli. All'appello manca solo la Roma. L'Inter è l'unica a fare meglio di Allegri: 19 punti conquistati sui 21 a disposizione nei sette incroci con le grandi. Per la capolista, sei vittorie e un pari, proprio allo Stadium, con ben 18 gol fatti e soltanto 3 subiti (7-2 il saldo juventino dei gol). Inter travolgente, ma la Juve tiene la scia.