Il Corriere dello Sport lancia l'allarme: che fine ha fatto la Thu-La? I numeri del quotidiano romano evidenziano le difficoltà dei due attaccanti nerazzurri: Thuram ha fatto un gol nelle ultime 13 gare ed è a secco da 8, mentre Lautaro vanta un solo centro nelle ultime 7 uscite.

A preoccupare è soprattutto la condizione fisica del Tikus, condizionato in questa fase della stagione da una caviglia in disordine. "L’ex Gladbach in questo 2025 si è già fermato due volte per via dei problemi fisici, era già successo a inizio anno in Supercoppa, e questi “stop and go” hanno finito per condizionare le sue prestazioni in cui si è limitato a fare da spalla senza incidere abbastanza. Il francese è a secco da oltre un mese e mezzo, ma la speranza del popolo nerazzurro è che la musichetta della Champions possa risvegliare la sua fame di gol", si legge.