La questione stadio continua a tenere banco a Milano, con gli organi istituzionali comunali che allo stato attuale sembrano quasi spingere Inter e Milan a dichiararsi definitivamente disinteressate ai progetti di rinnovamento del "Meazza" e pronte a costruire in altre zone del capoluogo lombardo. Calcio e Finanza mostra il quadro completo della situazione: nel 2025 scatterà il vincolo sul secondo anello di "San Siro", con la demolizione che sarà resa del tutto impraticabile per il valore culturale dell'impianto. A questo punto il sindaco Sala attende dai due club la rinuncia definitiva a tutti i progetti che comprendevano la ristrutturazione dello storico stadio milanese o la costruzione di un nuovo impianto nella stessa area urbana.

Parola alle società quindi, con le posizioni di squadre pronte a costruire il proprio nuovo stadio in aree ancor più lontane dal centro città che ora dovranno farsi però più concrete. L'Italia si è candidata a ospitare EURO 2032, ma la situazione stadi nel nostro paese è a dir poco raccapricciante. Milano è una delle città più all'avanguardia e non può rimanere indietro in questo senso, serve un netto cambio di marcia a prescindere dalla separazione che vivranno Inter e Milan.

Luca Pesenti