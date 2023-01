La Serie A sta per riprendere il via dopo un mese e mezzo di stop. Ma, contemporaneamente al campionato, è iniziata la sessione invernale di calciomercato che potrebbe riservare non poche sorprese soprattutto con i giocatori in scadenza. Uno dei nomi caldi sul taccuino dei direttori sportivi è sicuramente quello di Chris Smalling. Il centrale inglese è, da tre anni e mezzo, il cuore della difesa della Roma nonché uno dei pretoriani di José Mourinho che a lui non rinuncia mai. L’ex Manchester United e Fulham è però entrato negli ultimi sei mesi di contratto con i giallorossi e il suo futuro appare incerto. La Roma ha offerto al centrale inglese un biennale chiedendo però una risposta immediata dal giocatore: gli esperti Sisal ritengono che il futuro del centrale nativo di Londra sarà ancora all’ombra del Colosseo vista la quota di 2,00.