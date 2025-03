L'Inter e il Napoli vincono e i nerazzurri restano avanti, sia in classifica che nella lavagna dei bookmaker. Come riporta Agipronews, infatti, il bis scudetto della squadra di Inzaghi vale 1,37 su Planetwin365 e 1,40 su William Hill, stessa quota della scorsa settimana, mentre quello dei partenopei sale a 3,60 su bet365, in aumento rispetto a 3,20 di sette giorni fa. Fuori dalla lotta l'Atalanta, ora a 9 punti dalla capolista dopo il ko di Firenze: la quota della Dea schizza addirittura da 9 a 81. L'ipotesi spareggio per l'assegnazione del titolo è invece in lavagna a 4,75 su Snai.